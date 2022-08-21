Шольц перед началом полномасштабной войны уверял путина, что в ближайшие 30 лет Украина не вступит в НАТО

Детали

«НАТО никогда не представляло для россии угрозы», – заявил Шольц, отрицая, что государства альянса не заботились об интересах безопасности россии. Канцлер лично заверил путина во время переговоров перед началом войны по вступлению Украины в НАТО: «В ближайшие 30 лет это не планируется».

Однако путин не хотел терпеть либеральное открытое общество в Европе. Он имел «вполне абсурдные» идеи. Он рассказал, что беларусь и Украина вообще не должны быть самостоятельными, суверенными государствами, отмечает издание.

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