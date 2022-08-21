Шольц перед початком повномасштабної війни запевняв путіна, що у найближчі 30 років Україна не вступить до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив під час Дня відкритих дверей уряду, що президент росії володимир путін напав на Україну через «абсолютно абсурдні» причини, передає УНН із посиланням на Bild.
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«НАТО ніколи не було для Росії загрозою», – заявив Шольц, заперечуючи, що держави альянсу не дбали про інтереси безпеки Росії. Канцлер особисто запевнив путіна під час переговорів перед початком війни щодо вступу України до НАТО: «У найближчі 30 років це не планується».
Однак путін не хотів терпіти ліберальне, відкрите суспільство у Європі. Він мав «цілком абсурдні» ідеї. Він розповів, що білорусь та Україна взагалі не повинні бути самостійними, суверенними державами, зазначає видання.
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