Шольц перед початком повномасштабної війни запевняв путіна, що у найближчі 30 років Україна не вступить до НАТО

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«НАТО ніколи не було для Росії загрозою», – заявив Шольц, заперечуючи, що держави альянсу не дбали про інтереси безпеки Росії. Канцлер особисто запевнив путіна під час переговорів перед початком війни щодо вступу України до НАТО: «У найближчі 30 років це не планується».

Однак путін не хотів терпіти ліберальне, відкрите суспільство у Європі. Він мав «цілком абсурдні» ідеї. Він розповів, що білорусь та Україна взагалі не повинні бути самостійними, суверенними державами, зазначає видання.

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