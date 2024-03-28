Шольц: Германия не отправит Украине Taurus, чтобы не допустить войны между россией и НАТО

Канцлер Олаф Шольц заявил, Германия не собирается передать дальнобойные ракеты Taurus, так как это может привести к войне между россией и НАТО. Также ФРГ "будет тщательно взвешивать" каждую поставку оружия Украине. Об этом он сказал в интервью Märkische Allgemeine Zeitung, передает УНН.

Как канцлер я должен выполнять свои обязанности в вопросах войны и мира и безопасности в Европе - и это также касается вопроса Taurus. Наряду с решительной поддержкой Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эскалацию войны - другими словами, войну между россией и НАТО - заявил Шольц.

Он также указал, что Германия не собирается отправлять своих солдат в Украину. И во время каждой поставки оружия ФРГ "будет тщательно взвешивать, что оно означает в этом контексте".

"Именно поэтому я принял то решение, которое принял", - добавил Шольц.

В то же время, по его словам, Германия поддерживает Украину оружием и боеприпасами больше, чем любая другая страна в Европе. Как указал Шольц, ФРГ уже потратила на военную помощь Украине более 28 миллиардов евро.

"Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И мы будем продолжать это делать до тех пор, пока это будет необходимо. Тем самым мы показываем Путину, что он не должен надеяться на то, что ему удастся просто отсидеться, пока все остальные не ослабят свою поддержку".

Дополнение

Также Олаф Шольц заявил, что сейчас ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность.