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Шольц: Германия не отправит Украине Taurus, чтобы не допустить войны между россией и НАТО
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Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия
Должностные лица государственного лесохозяйственного предприятия организовали незаконную вырубку 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, нанеся ущерб на сумму более 59 миллионов гривен.
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как достичь мирной договоренности.
Нацбанк может привязать гривну к евро
Национальный банк может рассмотреть возможность привязки гривны к евро вместо доллара из-за роста спроса на евро при осуществлении валютных операций, на который приходится почти 50% безналичных операций.
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира
Министр иностранных дел Украины Кулеба посетил Нью-Дели, чтобы оживить отношения с Индией и уделить особое внимание украинской формуле мира, основанной на диалоге между президентами Зеленским и Моди.
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф
22-летний местный житель Днепра, завербованный российской спецслужбой в феврале, был задержан СБУ за попытку предоставить врагу информацию для ракетных ударов по военному госпиталю и теплоэлектростанции в городе.
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов
8 вражеских беспилотников сбили украинские военные над Днепропетровщиной в ночь на 28 марта.
Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину 537 детей погибли и более 1 269 получили ранения, за последние сутки в результате российских обстрелов один ребенок погиб и четверо были ранены.