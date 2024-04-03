Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Латвию 4 апреля 2024 года, чтобы обсудить поддержку Украины против российской агрессии, более тесное экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, а также новый пакет помощи Латвии в размере 9,6 млн евро для восстановления и военной поддержки Украины.
Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф
Южная Корея задержала 3000-тонное грузовое судно без флага, подозреваемое в нарушении санкций ООН, которое якобы направлялось в россию из Северной Кореи через Китай.
Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности
Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.
Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды
2 апреля в Киеве было зафиксировано три новых температурных рекорда: самая теплая минимальная температура - 12,1°C, самая высокая максимальная температура - 26,9°C и самая высокая среднесуточная температура - 16,4°C, а также рекордная скорость ветра - 19 м/с.
Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские войска не будут размещены на территории Украины, чтобы избежать прямого конфликта с россией, который не отвечает интересам союзников по НАТО.
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку
Латвия утвердила пакет помощи Украине в 2024 году, включая 5,3 млн евро на восстановление и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат
Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР
Представитель украинской военной разведки отрицает использование оружия иностранного производства во время недавних ударов беспилотников по российскому предприятию в Татарстане, где собирают дроны-камикадзе "Шахеды".
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех
В результате российского авиаудара в Сумской области один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок.
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов
российские обстрелы повредили 34 гражданских объекта, в том числе 19 жилых домов, в 7 населенных пунктах Донецкой области, ранены 3 мирных жителей.