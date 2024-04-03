Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 4 апреля, посетит с визитом Латвию, сообщила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет УНН.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг посетит с визитом Латвию. Мы обсудим поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, более тесное экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между Латвией и Украиной. До скорой встречи в Риге, Денис Шмыгаль! - написала Силиня в X.

Как сообщается на сайте латвийского правительства, 4 апреля 2024 года премьер-министр Латвии Эвика Силиня примет Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с официальным визитом в Латвию.

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