Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с делегацией Всемирного банка, обсудил приоритеты, в том числе быстрого восстановления, энергетику и конфискацию замороженных российских активов, а также выразил уверенность в этом году, стремясь сделать следующий год предсказуемым и стабильным, пишет УНН.

Детали

"Провели встречу с делегацией Всемирного банка во главе с Исполнительным директором Юджином Руггенатом. Обсудили потребности Украины и приоритеты нашего сотрудничества. Ценим финансовую помощь наших партнеров, в частности США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был таким же прогнозируемым и стабильным", - написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер подчеркнул, что "вспомогательным фактором может стать конфискация российских активов". "Страны G7 предоставят Украине 50 млрд долларов благодаря использованию замороженных на Западе российских суверенных активов. Это лишь первый шаг. Наша цель - конфискация всех замороженных активов рф", - отметил он.

"Рассказал также о приоритетах быстрого восстановления. Энергетика, критическая инфраструктура, восстановление жилья, разминирование и поддержка малого, среднего бизнеса. Энергетика остается пока большим вызовом. Проинформировал о наших шагах по развитию децентрализованной энергосистемы и работе в направлении увеличения импорта электроэнергии из ЕС", - сообщил Шмыгаль.

Он выразил благодарность Всемирному банку "за постоянную поддержку".

"Рассчитываем на продолжение реализации наших совместных проектов", - подытожил Премьер.

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов