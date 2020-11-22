Шмыгаль: правительство уже работает над "планом Б" по противодействию распространению COVID-19

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Киев  •  УНН

 • 22173 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер Денис Шмыгаль в воскресенье рассказал, что в случае, если не сработает “карантин выходного дня”, в Кабмине уже активно разрабатывают план по противодействию распространения COVID-19, пишет УНН со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.

“Сегодня заканчивается четвертый день карантина „выходного дня“. Уверен, что введенные меры положительно скажутся на динамике заболевания. В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление”, — написал Шмыгаль.

“Мы уже провели по этому поводу два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддержаный всеми план. Также на этой неделе обсудили с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего. Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатывают”, — добавил он.

Напомним, в минувшие сутки глава Кабмина сообщил, что план введения более жесткого карантина действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин “выходного дня”.

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