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Шмигаль: уряд вже працює над "планом Б" щодо протидії поширенню COVID-19

Київ • УНН

 • 22186 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем’єр Денис Шмигаль у неділю розповів, що на випадок, коли не спрацює “карантин вихідного дня”, у Кабміні вже активно розробляють план по протидії розповсюдження COVID-19, пише УНН з посиланням на сторінку глави уряду у Facebook.

“Сьогодні закінчується четвертий день карантину „вихідного дня“. Впевнений, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання. На випадок погіршення сценарію розробляється план Б. Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення”, — написав Шмигаль.

“Ми вже провели з цього приводу дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков та релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Також цього тижня обговорили з українським бізнесом механізми підтримки галузей, на яких обмеження позначаються найбільше. Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже активно опрацьовують”, — додав він.

Нагадаємо, минулої доби очільник Кабміну повідомив, що план введення більш жорсткого карантину дійсно розробляється, але — це план Б, якщо не спрацює карантин “вихідного дня”.

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