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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль сделал заявление по пенсиям: заверил, что обязательства будут выполняться

Шмыгаль сделал заявление по пенсиям: заверил, что обязательства будут выполняться

Киев  •  УНН

11:47 • 5149 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заверил в продолжении выполнения государством обязательств по выплате пенсий. Он отметил тщательное соблюдение этих обязательств.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что государство продолжит выполнять свои обязательства по выплате пенсии. Об этом он сказал на заседании правительства во вторник, пишет УНН.

Государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям

- заверил Премьер Шмыгаль.

По его словам, в этом месяце, в частности пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.

Дополнение

Пенсионный фонд 25 октября завершил финансирование пенсий за октябрь, направив на пенсионные выплаты 64 млрд грн.

Также на 27 октября было профинансировано: на выплату жилищных субсидий и льгот - 1 млрд 459,1 млн грн; на страховые выплаты - 2 млрд 552 млн грн, в т.ч. на оплату больничных - 1 млрд 384,1 млн грн.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
denys-shmyhalДенис Шмыгаль