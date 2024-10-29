Шмыгаль сделал заявление по пенсиям: заверил, что обязательства будут выполняться
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заверил в продолжении выполнения государством обязательств по выплате пенсий. Он отметил тщательное соблюдение этих обязательств.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что государство продолжит выполнять свои обязательства по выплате пенсии. Об этом он сказал на заседании правительства во вторник, пишет УНН.
Государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям
По его словам, в этом месяце, в частности пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.
Дополнение
Пенсионный фонд 25 октября завершил финансирование пенсий за октябрь, направив на пенсионные выплаты 64 млрд грн.
Также на 27 октября было профинансировано: на выплату жилищных субсидий и льгот - 1 млрд 459,1 млн грн; на страховые выплаты - 2 млрд 552 млн грн, в т.ч. на оплату больничных - 1 млрд 384,1 млн грн.
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