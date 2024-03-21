Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о финансировании Украины может быть разблокирован Конгрессом США уже в этом месяце или максимум в следующем месяце. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как пишет Bloomberg, премьер-министр Украины заявил, что заблокированное финансирование США может поступить уже в этом месяце.

Шмыгаль указал, что украинские чиновники находятся в "активном диалоге" с членами Конгресса США от обеих партий. Также он дал понять, что ожидает позитивных новостей "в этом месяце или максимум в следующем месяце".

Дополнение

Пакет помощи для Украины на 61 миллиард долларов, одобренный в середине февраля Сенатом США, все еще блокируется в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, выступает против рассмотрения законопроекта из-за отсутствия дополнительных мер по борьбе с нелегальной иммиграцией на мексиканской границе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял ранее, что блокирование Конгрессом США пакета помощи Украине, призванного противостоять российской войне, "шокирует".