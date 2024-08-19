Во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины на тему «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии на ближайший период. Об этом он написал в своем Телеграме, передает УНН.

Детали

Первоочередной целью является обеспечение финансового ресурса для Украины, который на следующий год составит не менее 38 миллиардов долларов. Особое внимание уделяется конфискации замороженных российских активов, которые могут стать важным источником финансирования.

Кроме того, Шмыгаль отметил необходимость привлечения в Украину техники, в частности разминирующих машин, роботов и дронов, которые помогут автоматизировать процессы, а также медицинских автомобилей, в частности медэваков, для эвакуации военных из зоны боевых действий. Потребность в технике для спасательных работ сейчас составляет около 1500 единиц.

Не менее важной задачей является обеспечение энергетического оборудования для восстановления уничтоженных российскими атаками мощностей и построения новой системы распределенной генерации электроэнергии и тепла. Уже внедрены государственные программы для поддержки бизнеса и граждан, упрощены процедуры ввоза энергетического оборудования и сняты бюрократические барьеры.

Премьер-министр призвал украинских дипломатов сосредоточиться на выполнении этих задач, поблагодарив их за их усилия ради победы Украины.

Жнива в Україні завершуються, уже треті під час повномасштабної війни - Шмигаль