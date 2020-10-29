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Шмыгаль обсудил совместные проекты с главой представительства ЕИБ в Украине: о чем говорили

Шмыгаль обсудил совместные проекты с главой представительства ЕИБ в Украине: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, особенно в области финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 октября встретился с Главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эриком де Загоном. По словам Премьер-министра, между Правительством Украины и ЕИБ сложились продуктивные рабочие отношения. Инвестиционные ресурсы Банка являются одним из приоритетных источников финансирования проектов развития в Украине”, — сказано в сообщении.

Шмыгаль заметил, что в начале декабря Правительственная делегация планирует посетить Брюссель и Люксембург для проведения заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС. Во время визита планируются также встречи с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

“Рассчитываю, что мы можем разработать пакет инвестиционных предложений, которые могли бы подписать в декабре во время официального визита”, — отметил глава правительства.

Премьер-министр также выразил надежду, что проекты, предусмотренные общими соглашениями, которые были заключены во время 22-го Саммита Украина-ЕС 6 октября 2020 года, удастся реализовать быстрее.

Во время встречи Шмыгаль и Жан-Эрик де Загон обсудили присоединение Украины к инициативе Европейского Союза Green Deal и реформу диджитализации.

“Инициатива Green Deal — это важный приоритет правительства, которое мы обсуждали с вице-президентами Еврокомиссии. Над реализацией соответствующих проектов мы работаем каждый день. Это часть наших евроинтеграционных договоренностей”, — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что Министерство цифровой трансформации быстро движется в направлении диджитализации в Украине. “Все, что касается цифровизации, в частности проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, для нас очень важно. И мы будем реализовывать эти проекты, когда будут появляться соответствующие предложения”, — подчеркнул глава правительства.

Денис Шмыгаль также поддержал предложение Главы представительства Европейского инвестиционного банка в Украине создать так называемые дашборды, на которых будет отображаться прогресс в реализации проектов и дал соответствующие поручения.

Напомним, Шмыгаль провел встречу с международными партнерами с МВФ. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств.

Украинские Национальные Новости

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