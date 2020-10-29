Шмигаль обговорив спільні проекти з головою представництва ЄІБ в Україні: про що йшлося
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці з Європейським інвестиційним банком, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 29 жовтня зустрівся з Головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Еріком де Загоном. За словами Прем’єр-міністра, між Урядом України та ЄІБ склалися продуктивні робочі стосунки. Інвестиційні ресурси Банку є одним із пріоритетних джерел фінансування проектів розвитку в Україні”, — сказано у повідомленні.
Шмигаль зауважив, що на початку грудня Урядова делегація планує відвідати Брюссель та Люксембург для проведення засідання Ради асоціації між Україною та ЄС. Під час візиту плануються також зустрічі з високопосадовцями Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
“Розраховую, що ми можемо напрацювати пакет інвестиційних пропозицій, які могли б підписати в грудні під час офіційного візиту”, — зазначив Глава Уряду.
Прем’єр-міністр також висловив сподівання, що проекти, передбачені спільними угодами, які були укладені під час 22-го Саміту Україна-ЄС 6 жовтня 2020 року, вдасться реалізувати якнайшвидше.
Під час зустрічі Шмигаль та Жан-Ерік де Загон обговорили приєднання України до ініціативи Європейського Союзу Green Deal та реформу діджиталізації.
“Ініціатива Green Deal — це важливий пріоритет Уряду, який ми обговорювали з віце-президентами Єврокомісії. Над реалізацією відповідних проектів ми працюємо щодня. Це частина наших євроінтеграційних домовленостей”, — відзначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр також наголосив, що Міністерство цифрової трансформації швидко рухається в напрямку діджиталізації в Україні. “Все, що стосується цифровізації, зокрема проектів у сфері транспорту та інфраструктури, для нас дуже важливе. І ми будемо реалізовувати ці проекти, коли будуть з’являтися відповідні пропозиції”, — підкреслив очільник Уряду.
Денис Шмигаль також підтримав пропозицію Голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні створити так звані дашборди, на яких відображатиметься прогрес в реалізації проектів та дав відповідні доручення.
Нагадаємо, Шмигаль провів зустріч з міжнародними партнерами із МВФ. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань.