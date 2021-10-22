Шмыгаль назвал цену на газ для школ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Все бюджетные учреждения, к которым принадлежат и финансированные с бюджетов разных уровней школы, получили предложение цены на газ в 13,8 грн за 1 куб. м (без НДС). Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.