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Шмыгаль назвал цену на газ для школ

Киев • УНН

 • 47201 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Все бюджетные учреждения, к которым принадлежат и финансированные с бюджетов разных уровней школы, получили предложение цены на газ в 13,8 грн за 1 куб. м (без НДС). Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль назвал цену на газ для школ

Цитата:

"Согласно подписанному меморандуму и установленным НАК "Нафтогаз" ценам, все учреждения и организации, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, для собственных котельных получили предложение цены 13,8 - это практически вся бюджетная сфера: школы, сады, больницы, которые имеют свои котельные, так же, как и университеты, получат газ по цене 13,8 без НДС", - сказал Шмыгаль.

Детали

По словам Премьер-министра, все бюджетные учреждения из государственного или местного бюджетов будут иметь эту цену и имеют это предложение. Если это частный бизнес - цена будет рыночной.

Добавим

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Сообщалось, что поставщики, до роста цен выигравшие торги и заключившие договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже той, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ по 7-8 гривен за кубометр, теперь получается - по 30, указывали из регионов.

При этом в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).

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