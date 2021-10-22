Шмигаль назвав ціну на газ для шкіл

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“Відповідно до підписаного меморандуму і встановлених НАК "Нафтогаз" цін, усі установи та організації, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для власних котелень отримали пропозицію ціни 13,8 — це практично вся бюджетна сфера: школи, садки, лікарні, які мають свої котельні, так само, як і університети, отримають газ по ціні 13,8 без ПДВ”, — сказав Шмигаль.

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Зі слів Прем’єр-міністра, усі бюджетні установи з державного чи місцевого бюджетів будуть мати цю ціну і мають цю пропозицію. Якщо це приватний бізнес — ціна буде ринковою.

Додамо

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.

Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

При цьому наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).