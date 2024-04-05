Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его литовская коллега Ингрида Шимоните обсудили дальнейшие санкции против россии. Премьер Литвы заявила, что нельзя позволить рф обходить санкции через беларусь, или использовать другие схемы для обхода санкций. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Мы также обсудили дальнейшие санкции против россии и заверили, что мы продолжим делать все возможное, чтобы сохранить и усилить давление на россию и беларусь. Мы не должны позволить россии обходить санкции через беларусь, или использовать другие схемы для обхода санкций - сказала Шимоните.

По ее словам, Литва будет настаивать на решениях ЕС по конфискации замороженных российских активов и их использовании для Украины.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что необходимо применить санкции в отношении всего российского военно-промышленного комплекса, в отношении атомной энергетики, металлургии, финансов и других отраслей государства-агрессора.