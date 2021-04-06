Путь к потере экономической независимости: как слепая поддержка иностранного инвестора уничтожает украинского предпринимателя

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Судебный конфликт шведского производителя грузовиков Scania с украинским предприятием “Журавлына” стал лакмусовой бумажкой того, какие возможности имеет крупный иностранный инвестор в лоббировании своих интересов. Вместо того, чтобы продолжать собирать факты и материалы для отстаивания своих интересов в апелляционной инстанции, Scania подняла на свою защиту в прессе посла Шведского Королевства, парламентскую ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, написали заявление в Минюст, разместили баннеры, в которых назвали украинские суды коррупционными, подключили широкий круг экспертов, которые прогнозировали крах инвестиционного климата Украины.

Народный депутат Михаил Волынец считает, что такая поддержка и давление на апелляционную судебную инстанцию со стороны иностранного инвестора уничтожает украинского.

“Упорная поддержка иностранного инвестора приводит к уничтожению собственного отечественного бизнеса. Особенно это сказывается на среднем и малом бизнесе, который не имеет подкожного жира, тем более в условиях карантина. То есть исполнительная ветвь власти, как и парламент, не беспокоятся о том, чтобы сохранить собственного инвестора, чтобы придать ему преференции по сохранению собственного отечественного бизнеса. И это говорит также о слабой позиции государства, подвергающегося давлению со стороны, в первую очередь, интересов иностранного бизнеса, который осуществляет экспансию на украинском рынке. Это недальновидная политика”, — считает он.

Кроме того, нардеп отмечает, что иностранные инвесторы демонстрируют цивилизованные подходы к ведению бизнеса исключительно в своих странах, но приходя в Украину, бизнес они ведут совсем по-другому из-за протекции со стороны провластных кругов.

“Компании, которые заводят сюда иностранные инвестиции, в своих странах платят хорошие социальные пакеты, высокие зарплаты, а у наших работают по-серому. И пока власть будет отдавать предпочтение хваленым-перехваленным иностранцам, мы будем будем сырьевым придатком других государств. О какой независимости в таких условиях можно вообще говорить?”, — уверен Волынец.

Политический эксперт Геннадий Дубов считает, что для построения сильного независимого государства экономический национализм и предоставления равных возможностей как для украинских, так и для иностранных инвесторов является необходимым условием.

“Экономический национализм — это всегда хорошо с точки зрения государства. Потому что инвестирование осуществляется из средств, которые заработали на территории Украины: они остаются внутри, работают на территории Украины, а не реинвестируются в другие объекте в других странах, как это происходит в пределах транснациональных корпораций”, — отмечает он.

Стоит добавить, что не все представители украинской власти и государственных институтов, к которым Scania обращались, априори поддержали шведского инвестора, как это сделали, например, в парламентской ВСК по вопросам защиты инвесторов. Кстати, защита украинских инвесторов также входит в функции этого парламентского спецоргана, однако в данной ситуации народные депутаты начали “защищать” иностранного гиганта в области автопрома от... украинского предприятия и судебной ветви власти. Только Минюст занял адекватную объективную позицию и обратил внимание участников процесса на то, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”. Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валентина Коломиец подтвердила корреспонденту УНН в своем комментарии, что к любым решений суда их ведомство не имеет никакого отношения.

Обидно, что народные депутаты от партии “Слуга народа” так не считают, в частности, председатель ВСК по вопросам защиты инвесторов Галина Янченко во время судебного процесса даже посетила Scania с экскурсией и устроила тест-драйв их грузовиков. После этого владелец украинского предприятия “Клюква” Олег Политыло пригласил нардепку Янченко посетить украинского инвестора в городе Сарны, так же как и иностранного, однако ответа до сих пор не получил.

“Я хочу этим сказать, что мы также инвесторы, но не шведские, не иностранные, а свои, украинские. Не знаю, от кого Scania защищают — от нас или от судебной власти. Но украинские предприятия, которые такие же инвесторы, как Scania, также нуждаются в защите и поддержке. Мы работаем 28 лет, платим налоги, создаем рабочие места. И мы заслуживаем уважение, поддержку и защиту от тех людей, кого мы выбираем и за кого голосуем. Это будет справедливо”, — отметил Политыло.