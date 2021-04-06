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Шлях до втрати економічної незалежності: як сліпа підтримка іноземного інвестора знищує українського підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Інвестиційна привабливість України для великого закордонного бізнесу має важливе значення для економіки держави. Але тут постає важливе питання: чи повинна держава в образі судової влади, спеціальних органів державної влади, народних депутатів і чиновників у погоні за іноземними інвестиціями нехтувати захистом українського бізнесу. Хто має більшу вагу для влади зараз: іноземні великі корпорації з мільйонами чи мільйони українських інвесторів, які, врешті-решт, стають потрібними лише напередодні чергових виборів. УНН з’ясовував, чи не потрібні зараз Україні трохи здорового національного егоїзму, особливо в умовах теперішньої економічної кризи, та чому держава повинна першочергово захищати українського інвестора, а не завжди сліпо обирати сторону того, хто платить в іноземній валюті.

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Судовий конфлікт шведського виробника вантажівок Scania з українським підприємством “Журавлина” став лакмусовим папірцем того, які можливості має великий іноземний інвестор у лобіюванні своїх інтересів. Замість того, щоб продовжувати збирати факти та матеріали для відстоювання своїх інтересів у апеляційній інстанції, Scania підняла на свій захист у пресі посла Шведського Королівства, парламентську ТСК з питань захисту прав інвесторів, написали заяву в Мін’юст, розмістили банери, у яких назвали українські суди корупційними, під’єднали широке коло експертів, які прогнозували крах інвестиційного клімату України.

Народний депутат Михайло Волинець вважає, що така підтримка й тиск на апеляційну судову інстанцію з боку іноземного інвестора знищує українського.

“Завзята підтримка іноземного інвестора призводить до знищення власного вітчизняного бізнесу. Особливо це б’є по середньому і малому бізнесу, який не має підшкірного жиру, тим більше в умовах карантину. Тобто виконавча гілка влади, як і парламент, не турбуються про те, щоб зберегти власного інвестора, щоб надати йому преференції зі збереження власного вітчизняного бізнесу. І це говорить також про слабку позицію держави, яка піддається тиску з боку, в першу чергу, інтересів іноземного бізнесу, який здійснює експансію на українському ринку. Це недалекоглядна політика”, — вважає він.

Окрім того, нардеп зауважує, що іноземні інвестори демонструють цивілізовані підходи до ведення бізнесу виключно у своїх країнах, але приходячи в Україну, бізнес вони ведуть зовсім по-іншому через протекцію з боку провладних кіл.

“Компанії, які заводять сюди іноземні інвестиції, у своїх країнах платять хороші соціальні пакети, високі зарплати, а у наших працюють по-сірому. І допоки влада буде віддавати перевагу хваленим-перехваленим іноземцям, доти ми будемо сировинним придатком інших держав. Про яку незалежність в таких умовах можна взагалі говорити?”, — впевнений Волинець.

Політичний експерт Геннадій Дубов вважає, що для побудови сильної незалежної держави економічний націоналізм і надання рівних можливостей як для українських, так і для іноземних інвесторів є необхідною умовою.

“Економічний націоналізм — це завжди добре з точки зору держави. Тому що інвестування здійснюється з тих коштів, які заробили на території України: вони залишаються всередині, працюють на території України, а не реінвестуються в інші об’єкті в інших країнах, як це відбувається в межах транснаціональних корпорацій”, — наголошує він.

Варто додати, що не всі представники української влади та державних інституцій, до яких Scania звертались, апріорі підтримали шведського інвестора, як це зробили, наприклад, у парламентській ТСК з питань захисту інвесторів. До речі, захист українських інвесторів також входить до функцій цього парламентського спецоргану, однак у зазначеній ситуації народні депутати почали “захищати” іноземного гіганта в галузі автопрому від... українського підприємства та судової гілки влади. Лише Мін’юст зайняв адекватну неупереджену позицію і звернув увагу учасників процесу на те, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”. Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валентина Коломієць підтвердила кореспонденту УНН у своєму коментарі, що до будь-яких рішень суду їхнє відомство не має жодного стосунку.

Прикро, що народні депутати від партії “Слуга народу” так не вважають, зокрема, голова ТСК з питань захисту інвесторів Галина Янченко під час судового процесу навіть відвідала Scania з екскурсією та влаштувала тест-драйв їхніх вантажівок. Після цього власник українського підприємства “Журавлина” Олег Політило запросив нардепку Янченко відвідати українського інвестора в місті Сарни, так само як і іноземного, однак відповіді досі не отримав.

“Я хочу цим сказати, що ми також інвестори, але не шведські, не іноземні, а свої, українські. Не знаю, від кого Scania захищають — від нас чи від судової влади. Але українським підприємствам, які такі самі інвестори, як Scania, також потребують захисту та підтримки. Ми працюємо 28 років, платимо податки, створюємо робочі місця. І ми заслуговуємо на повагу, підтримку та захист від тих людей, кого ми обираємо та за кого голосуємо. Це буде справедливо”, — зауважив Політило.

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