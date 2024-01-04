Шлемы, сапоги и ремни: Государственный оператор тыла объявил торги на вещевое имущество для ВСУ
Киев • УНН
Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку военного снаряжения, включая 20 тыс. шлемов и 60 тыс. тактических ремней.
Агентство закупок в сфере обороны (Государственный оператор тыла) объявило торги на вещевое имущество для ВСУ, в частности на 20 тысяч баллистических шлемов и 60 тысяч ремней тактических защитных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
"Государственный оператор тыла объявил торги на вещевое имущество. Торги объявили по конкурентной процедуре в системе Prozorro", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "Агентство закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла") приобретет для ВСУ:
1. 20 тысяч баллистических шлемов
2. 25 тысяч пар резиновых сапог (закупки разбиты по лотам)
3. 200 тысяч ковров спальных, изоляционных
4. 60 тысяч ремней тактических защитных (закупки разбиты по лотам)
"Все торги проходят по упрощенной процедуре. Запрос на такую потребность поступил от Командования сил логистики ВСУ. Поставить товары планируют до 31 марта 2024 года", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Новое предприятие "Государственный оператор тыла" имеет целью повысить прозрачность закупок для военных, пообещав искоренить коррупцию и привлечь местных производителей.
Шлемы, сапоги и ремни: Государственный оператор тыла объявил торги на вещевое имущество для ВСУ
Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку военного снаряжения, включая 20 тыс. шлемов и 60 тыс. тактических ремней.
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