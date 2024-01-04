Шоломи, чоботи та ремені: Державний оператор тилу оголосив торги на речове майно для ЗСУ
Київ • УНН
Державний оператор тилу оголосив тендер на закупівлю військового спорядження, включаючи 20 тис. шоломів та 60 тис. тактичних ременів.
Агенція закупівель у сфері оборони (Державний оператор тилу) оголосила торги на речове майно для ЗСУ, зокрема на 20 тисяч балістичних шоломів та 60 тисяч ременів тактичних захисних. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
"Державний оператор тилу оголосив торги на речове майно. Торги оголосили за конкурентною процедурою в системі Prozorro", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "Агенція закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") придбає для ЗСУ:
1. 20 тисяч балістичних шоломів
2. 25 тисяч пар гумових чобіт (закупівлі розбиті за лотами)
3. 200 тисяч килимів спальних, ізоляційних
4. 60 тисяч ременів тактичних захисних (закупівлі розбиті за лотами)
"Усі торги відбуваються за спрощеною процедурою. Запит на таку потребу надійшов від Командування сил логістики ЗСУ. Поставити товари планують до 31 березня 2024 року", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Нове підприємство "Державний оператор тилу" має на меті підвищити прозорість закупівель для військових, пообіцявши викорінити корупцію та залучити місцевих виробників.