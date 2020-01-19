Ущерб от загрязнения территории свалки в Дрогобыче оценили в 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Пробы почвы, взятого на территории КП "Комбинат городского хозяйства", показали превышение содержания ряда веществ, нанесло ущерб на 3 млн гривен. Об этом написал исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Инспекторы ГЭИ в рамках уголовного производства вместе с работниками СБУ и Нацполиции, сделали профессиональную оценку деятельности КП« Комбинат городского хозяйства "в Дрогобыче. Пробы почвы показали превышение содержания цинка, кадмия, свинца, меди, фосфора, железа и т.д., работниками ГЭИ были рассчитаны убытки, нанесенные государству в размере 3 млн грн", - написал Егор Фирсов.
Он также отметил, что проблема утилизации отходов решают на всех доступных уровнях и площадках, разрабатывают новые технологии утилизации и переработки, вторичного использования.
Напомним, во Львовской области горела свалка.