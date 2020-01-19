Шкоду від забруднення території сміттєзвалища у Дрогобичі оцінили в 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Проби ґрунту, взятого на території КП "Комбінат міського господарства", показали перевищення вмісту низки речовин, що нанесло збитків на 3 млн гривень. Про це написав виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на свої сторінці в Facebook, передає УНН.
"Інспектори ДЕІ в межах кримінального провадження разом з працівниками СБУ і Нацполіції, зробили фахову оцінку діяльності КП "Комбінат міського господарства" в Дрогобичі. Проби ґрунту показали перевищення вмісту цинку, кадмію, свинцю, міді, фосфору, заліза і т.д., працівниками ДЕІ були розраховані збитки нанесені державі в розмірі 3 млн. грн", - написав Єгор Фірсов.
Він також зазначив, що проблему утилізації відходів вирішують на всіх доступних рівнях та майданчиках, розроблюють нові технології утилізації і переробки, вторинного використання.
Нагадаємо, на Львівщині горіло сміттєзвалище.