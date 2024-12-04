Шестая ночь протестов в Тбилиси: во время столкновений пострадали журналисты
Киев • УНН
Во время протестов против прекращения переговоров о вступлении в ЕС в Тбилиси пострадали трое журналистов. Силовики разогнали митингующих водометами и слезоточивым газом.
В Тбилиси во время столкновений с правоохранителями, которые возникли на акции протеста против решения прекратить переговоры о вступлении в ЕС вечером 3 декабря, пострадали несколько представителей СМИ, сообщает УНН со ссылкой на SOVA.
Детали
В частности, во время столкновений протестующих с правоохранителями оператор телеканала Formula Тедо Квакахия получил травму головы.
Кроме того, в этот же вечер пострадал на акции и оператор Первого канала Бесо Гаприндашвили. В телекомпании заявляют, что он получил травму руки от пиротехники.
Различные СМИ сообщают, что на акции пострадал и иностранный журналист.
В Грузии в ночь на 4 декабря протестовали тысячи граждан, выступающих против решения правительства прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
Силовики снова разогнали митингующих, используя водометы и слезоточивый газ.
Как пишет NEWSGEORGIA, протестная ночь завершилась в Тбилиси в начале семи утра.
Самые ярые группы протестующих после нескольких разгонов добрались до проспекта Важа Пшавела, где прошли маршем.
Напомним
28 ноября сообщалось, что в Грузии вспыхнули протести из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.
МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. Украина призвала грузинские власти уважать право на протест и вернуться к евроинтеграционным реформам.