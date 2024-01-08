Шаповалову и его экс-коллегам сообщили о новых подозрениях по факту растраты около 950 млн грн

Бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и экс-чиновникам Минобороны сообщено о новых подозрениях по факту растраты 948 млн гривен на закупках некачественных бронежилетов. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах речь идет, в частности, об экс-заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове.

Детали

Правоохранители сообщили о новом подозрении Вячеславу Шаповалову, бывшему руководителю одного из департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн грн государственных средств.

По данным Офиса Генпрокурора, подозреваемые приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Однако они по своему состоянию и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии.

Также известно, что средства индивидуальной защиты были закуплены у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане рф.

Согласно результатам экспертизы, в результате поставки бронежилетов ненадлежащего качества причинили государству 948 млн гривен убытков.

Напомним,

6 ноября Вячеславу Шаповалову сообщили о подозрении в растрате государственных средств на почти 1 млрд грн.

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