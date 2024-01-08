Шаповалову та його ексколегам повідомили про нові підозри за фактом розтрати близько 950 млн грн
Київ • УНН
Екс-заступника міністра оборони Шаповалова та інших підозрюють у привласненні 950 млн грн у ході афери з бронежилетами. Бронежилети були неякісними і пов'язані з російськими власниками.
Колишнім заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та експосадовцям Міноборони повідомлено про нові підозри за фактом розтрати 948 млн гривень на закупівлях неякісних бронежилетів. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел в правоохоронних органах мова йде, зокрема, про ексзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова.
Деталі
Правоохоронці повідомили про нову підозру В'ячеславу Шаповалову, колишньому керівнику одного з департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів.
За даними Офісу Генпрокурора, підозрювані придбали для потреб ЗСУ 50 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту. Проте вони за своїм станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані у війську.
Також відомо, що засоби індивідуального захисту було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни рф.
Згідно з результатами експертизи, в результаті поставки бронежилетів неналежної якості заподіяли державі 948 млн гривень збитків.
Нагадаємо
6 листопада Вячеславу Шаповалову повідомили про підозру у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.
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