Сильный ветер в Австралии посрывал крыши, повалил деревья и оставил без света более 450 тысяч домов

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Австралийская энергетическая компания заявила в пятницу, что ущерб будет серьезным, и предупредила, что у некоторых потребителей не будет электричества в выходные или даже в начале следующей недели.

Служба чрезвычайных ситуаций штата Виктория заявила, что получила более 2 500 звонков о помощи, и около 300 человек сообщили о повреждении своего имущества. Штормовой ветер также нанес ущерб городу Аделаида, оставив без электричества 30 тысяч домов и предприятий.

Одним из наиболее пострадавших районов стал "Красный холм", туристическое место к югу от Мельбурна. Жители сообщили, что деревья вырваны из-под земли, и повсюду царит беспорядок.

Кроме того, доступ к сети Интернет также отключился примерно в 125 тысячах домохозяйств, коснувшись тысячи людей, которые все еще работают из дома из-за пандемии. Некоторые поезда были приостановлены, а несколько центров вакцинации закрылись из-за погодных условий. Предприятия также пострадали от отключения электроэнергии.

Старший синоптик Бюро метеорологии Кристи Джонсон сообщила, что в нескольких местах были зафиксированы сильнейшие порывы ветра за десять или более лет, включая гору Бен-Невис, где скорость ветра достигала 117 километров в час. В проливе Басса между Викторией и Тасманией порывы ветра достигли 165 км/ч.

Джонсон заявила, что сильный ветер был вызван интенсивной системой низкого давления, движущейся по штату, и ожидается, что она ослабеет в пятницу вечером.

Подавляющий аккорд VIC в настоящее время является стажированием, с VICSES получая 622 запросов на помощь для строительства дома в последние 24 часа.



Большая вероятность того, что у нас нет необходимости volunteers, которые признаются их response, щоб захистити нашу общину. Реальный, каждый день heroes. pic.twitter.com/Qiga3el9cC

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