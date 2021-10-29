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Шалений вітер в Австралії позривав дахи, повалив дерева та залишив без світла понад 450 тисяч будинків

Київ • УНН

 • 32968 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Шалений вітер у місті Мельбурн та в австралійському штаті Вікторія за ніч зірвав дахи, повалив дерева та залишив без електрики понад 450 тисяч будинків. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Шалений вітер в Австралії позривав дахи, повалив дерева та залишив без світла понад 450 тисяч будинків

Деталі

Австралійська енергетична компанія заявила у п'ятницю, що збитки будуть серйозними, і попередила, що у деяких споживачів не буде електрики у вихідні або навіть на початку наступного тижня.

Служба надзвичайних ситуацій штату Вікторія заявила, що отримала понад 2 500 дзвінків про допомогу, і близько 300 осіб повідомили про пошкодження свого майна. Штормовий вітер також завдав шкоди місту Аделаїда, залишивши без електрики 30 тисяч будинків та підприємств.

Одним із найбільш постраждалих районів став "Червоний пагорб", туристичне місце на південь від Мельбурну. Жителі повідомили, що дерева вирвані з-під землі, і всюди панує безлад.

Окрім того, доступ до мережі Інтернет також відключився приблизно в 125 тисячах домогосподарств, торкнувшись тисячі людей, які все ще працюють із дому через пандемію. Деякі поїзди були припинені, а кілька центрів вакцинації закрилися через погодні умови. Підприємства також постраждали від вимкнення електроенергії.

Старший синоптик Бюро метеорології Крісті Джонсон повідомила, що в кількох місцях було зафіксовано найсильніші пориви вітру за десять або більше років, включаючи гору Бен-Невіс, де швидкість вітру досягала 117 кілометрів на годину. У протоці Басса, між Вікторією та Тасманією, пориви вітру досягли 165 км/год.

Джонсон заявила, що сильний вітер був викликаний інтенсивною системою низького тиску, що рухається штатом, і очікується, що вони ослабнуть у п'ятницю ввечері.

The damage across VIC today is staggering, with VICSES receiving 622 requests for assistance for building damage in the last 24 hours.

A big thank you to our incredible volunteers, who are continuing their response to ensure the safety of our communities. Real, every day heroes. pic.twitter.com/Qiga3el9cC

— VICSES News (@vicsesnews) October 29, 2021

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