"Шахтер" U-19 провел первый поединок в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Молодежная команда донецкого "Шахтера" открыла сезон в Юношеской Лиге УЕФА (аналог взрослой Лиги чемпионов) домашней схваткой со сверстниками из "Манчестер Сити", передает корреспондент УНН.
Счет в игре открыл английский коллектив. Неудачно выбитый мяч головой из своей штрафной площадки игроком "горняков" конвертировался в пропущенный гол от Бернабе Гарсии. Далее футболист дончан Козик в падением срезал мяч в собственную сетку ворот после прострела низом от Браафа.
До перерыва "оранжево-черные" отыграли один мяч усилиями Бондаренко, который в одиночку прошел четырех футболистов команды-соперницы. Однако точку в противостоянии поставил туаз на 79 минуте. Поражение "Шахтера" 1:3.
Отметим, что 1 октября "горняки" во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА на выезде сыграют с "Аталантой".
Напомним, что 19-летний состав "Динамо" также выступит в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА.