"Шахтар" U-19 провів перший поєдинок у розіграші Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Молодіжна команда донецького "Шахтаря" відкрила сезон в Юнацькій Лізі УЄФА (аналог дорослої Ліги чемпіонів) домашньою баталією із однолітками з "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.
Рахунок у грі відкрив англійський колектив. Невдало вибитий м'яч головою зі свого штрафного майданчику гравцем "гірників" конвертувався в пропущений гол від Бернабе Гарсії. Далі футболіст донеччан Козик у паднні зрізав м'яч у власну сітку воріт після прострілу низом від Браафа.
До перерви "помаранчево-чорні" відквитали один м'яч зусиллями Бондаренка, який самотужки пройшов чотирьох футболістів команди-суперниці. Проте крапку у протистоянні поставив Туазі на 79 хвилині. Поразка "Шахтаря" 1:3.
Зазначимо, що 1 жовтня "гірники" у 2-му турі Юнацької ліги УЄФА на виїзді зіграють з "Аталантою".
Нагадаємо, що 19-річний склад "Динамо" також виступить у цьогорічному розіграші Юнацької Ліги УЄФА.