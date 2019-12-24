"Шахтер" раскрыл планы на зимние тренировочные сборы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Донецкий "Шахтер" проведет два тренировочных зимних сбора в турецком Белеке, сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.
Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй стартует 2 февраля и завершится 9 февраля.
Указано, что “Шахтер” будет базироваться в гостиничном комплексе “Regnum Carya Golf & Spa Resort”, в котором есть все условия для подготовки: фитнес-центр и футбольные поля для занятий, спа-комплекс и бассейн для восстановления.
Кроме тренировочной работы у “оранжево-черных” запланировано 6 контрольных матчей. Даты проведения спаррингов и соперники станут известны позже.
Добавим, на новогоднюю паузу “Шахтер” ушел единоличным лидером УПЛ — 50 очков, что на 14 больше ближайшего конкурента “Динамо”.