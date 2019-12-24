"Шахтар" розкрив плани на зимові тренувальні збори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Донецький "Шахтар" проведе два тренувальні зимові збори в турецькому Белеку, інформує прес-служба "гірників", передає УНН.
Перший етап пройде з 20 по 30 січня, другий стартуватиме 2 лютого і завершиться 9 лютого.
Зазначено, що “Шахтар” буде базуватися в готельному комплексі “Regnum Carya Golf & Spa Resort” в якому є всі умови для підготовки: фітнес-центр і футбольні поля для занять, спа-комплекс і басейн для відновлення.
Крім тренувальної роботи у “оранжево-чорних” заплановано 6 контрольних матчів. Дати проведення спарингів і суперники стануть відомі пізніше.
Додамо, на новорічну паузу “Шахтар” пішов одноосібним лідером УПЛ — 50 очок, що на 14 більше від найближчого конкурента “Динамо”.