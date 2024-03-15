"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  83322 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  100633 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  106613 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  102848 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  125152 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119248 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128314 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141221 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128245 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127344 просмотра

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"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.

Война •   •  14811 просмотра
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Российские войска осуществили баллистическую ракетную атаку на Одессу с территории оккупированного Крыма, в результате которой 14 человек погибли и 46 получили ранения, был разрушен рекреационный объект, повреждены жилые дома, СТО, газопровод и автомобили экстренных служб.

Война •   •  17746 просмотра
По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Во время президентских выборов в россии на избирательных участках произошли многочисленные случаи поджогов и вандализма, в частности, на один из участков в санкт-петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью, женщина подожгла кабинку для голосования в москве, а другая женщина облила зеленкой урну для голосования.

политика •   •  18054 просмотра
Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе будет оставаться выше начального уровня паводка до 15-19 марта из-за сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванных весенним половодьем.

Общество •   •  19145 просмотра
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Доходы россии от морского экспорта нефти выросли на 12% в феврале, но объем экспорта уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за более высоких цен на российскую нефть, а не из-за увеличения экспорта.

Экономика •   •  17826 просмотра
Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

Швеция передаст Украине гидроциклы для береговой охраны. Они могут быть переданы немедленно.

Война •   •  17691 просмотра
Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

До конца 2025 года Европейский Союз планирует сравняться с россией в производстве крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм.

Война •   •  17077 просмотра
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.

Война •   •  18935 просмотра
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов советского образца у балканских стран, поскольку они отказываются продавать снаряды напрямую. Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов.

Война •   •  83322 просмотра
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

Полиция нашла живой новорожденную дочь убитой 27-летней украинки в Германии и задержала двух подозреваемых, тогда как 51-летняя мать жертвы числиться пропавшей без вести.

Общество •   •  18540 просмотра
В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки