"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

Дроны-камикадзе "Shahed-136", которые враг сейчас запускает по Украине, имеют разные звуковые характеристики. Вероятно, россияне подбирают наиболее оптимальные. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.

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"Они часто имеют разные звуковые характеристики: несколько громче, несколько тише - в разных модификациях, очевидно, по-разному. Имеются признаки того, что россияне подбирают, как будет эффективнее", - рассказала Гуменюк.

Кроме этого, по ее словам, вероятно, по Украине запускаются "шахеды" с усиленной боевой частью.

"Вывода о том, имеют ли они усиленную боевую часть, мы пока не имеем. В частности, относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно имеют усиленную боевую часть", - добавила Гуменюк.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что боевую часть "шахедов" враг начал дополнительно комплектовать шрапнелью.

"Готовые поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков одинакового диаметра. Принцип действия подобен шрапнельным артиллерийским снарядам. В момент подрыва взрывная часть разрывается, разбрасывая небольшие металлические фрагменты (шрапнель) в разные направления. Шрапнель рассеивается и наносит ущерб объектам в зоне действия. Такая циничная "модификация" может свидетельствовать о желании врага нанести большие поражения непосредственно людям. Количество готовых поражающих элементов, которыми россияне комплектуют "Shahed 136", недостаточно для значительного разрушения сооружений или зданий. Однако такие фрагменты могут нанести тяжелые поражения непосредственно людям. Шарики в момент разлета охватывают большую площадь и могут поражать любую незащищенную часть тела", - отметил Александр Рувин.