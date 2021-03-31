Сезонное обострение алкогольного фальсификата: как уберечь себя от подделки

Детали

Только лишь сегодня Хмельницкая областная прокуратура сообщила об изъятии 1600 литров фальсифицированной алкогольной продукции. А в ГУ ГФС в Винницкой области на днях разоблачили производство фальсификата шведской водки "Абсолют" на сумму свыше 100 тыс. грн.

И за последнее время сообщений о таких разоблачения из разных областей поступает довольно много - чуть ли не каждый день.

Как отмечает независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, такие процессы обнаружения злоумышленников очень положительные.

"Я приветствую успехи в том, что этот алкоголь изымают. И я считаю, что это хорошо, что подобный вид борьбы с фальсификатом существует. Но это не путь решения проблемы, потому что настоящая борьба с подделками должна начинаться со внесения изменений в законодательство", - считает он.

Среди важнейших рекомендаций эксперта о том, как не стать жертвой алкогольных фальсификаторов, является отказ от покупок на оптово-розничных рынках или в сомнительных заведениях.

"Где точно не брать, это, конечно, интернет. И не брать на рынке: есть такие оптово-розничные рынки, это у нас второй канал по величине сбыта. Также не брать в сомнительных заведениях-"наливайках": вот там не брать 100 %", - рассказал Товкач.

В свою очередь директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов советует покупать алкоголь проверенных производителей на официальных интернет-платформах или в сетевых крупных магазинах. Особенно следует избегать покупок алкоголя в соцсетях.

"Если вы покупаете без чека, где-то через соцсети - вы должны быть готовы к тому, что вас обманут. Ваши права никто защищать не будет, потому что вы не покупатель, а тот, кто вам продал товар - не продавец по закону о защите прав потребителей", - подчеркивает Несмеянов.

Известный киевский бартендер Константин Бойко со своей стороны рассказал, что чаще всего подделывают популярные бренды импортного алкоголя.

"Самый популярный, известный импортный алкоголь чаще всего и подделывают. Можно встретить на рынке и подделки премиальных, и суперпремиальных брендов. Но чаще всего они через частные руки перепродаются, перепокупаются - среднестатистический потребитель с ними не сталкивается. Вот самая частая подделка - это тот алкоголь, который общепризнанный и общеизвестный", - отметил Бойко.

Дополнение

Ранее УНН подготовил простые рекомендации о том, как точно выбрать настоящий и качественный коньяк в магазине, а не подделку. Базовыми требованиями еще на момент покупки являются наличие акцизной марки, надежно закупоренная бутылка без дефектов и чистая этикетка без следов клея.

Напомним, что украинцы за пандемический год стали пить больше отечественного алкоголя из-за его высокого качества и умеренной цены. При этом спрос на импортный алкоголь упал. Отметим, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис"(ТМ "Грин Дэй").