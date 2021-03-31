Сезонне загострення алкогольного фальсифікату: як уберегти себе від підробки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В останні тижні майже кожен день не обходиться без повідомлення про чергове виявлене правоохоронними органами джерело фальсифікованого алкоголю. УНН зібрав рекомендації експертів про те, як навесні не піддавати своє життя і здоров'я небезпеці підробленим алкоголем.

Деталі 

Тільки лише сьогодні Хмельницька обласна прокуратура повідомила про вилучення 1 600 літрів фальсифікованої алкогольної продукції.  А в ГУ ГФС у Вінницькій області днями викрили виробництво фальсифікату шведської горілки "Абсолют" на суму понад 100 тис. грн. 

І за останній час повідомлень про такі викриття з різних областей надходить досить багато - мало не кожен день.

Як зазначає незалежний аналітик ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач, такі процеси виявлення зловмисників дуже позитивні.

"Я вітаю успіхи в тому, що цей алкоголь вилучають. І я вважаю, що це добре, що подібний вид боротьби з фальсифікатом існує. Але це не шлях вирішення проблеми, тому що справжня боротьба з підробками повинна починатися з внесення змін до законодавства", - вважає він.

Серед найважливіших рекомендацій експерта про те, як не стати жертвою алкогольних фальсифікаторів, є відмова від покупок на оптово-роздрібних ринках або в сумнівних закладах.

"Де точно не брати, це, звичайно, інтернет. І не брати на ринку: є такі оптово-роздрібні ринки, це у нас другий канал за величиною збуту. Також не брати в сумнівних закладах-"наливайках": ось там не брати 100%", - розповів Товкач.

У свою чергу директор Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максим Несмєянов радить купувати алкоголь перевірених виробників на офіційних інтернет-платформах або в мережевих великих магазинах. Особливо слід уникати покупок алкоголю в соцмережах.

"Якщо ви купуєте без чека, десь через соцмережі - ви повинні бути готові до того, що вас обдурять. Ваші права ніхто захищати не буде, тому що ви не покупець, а той, хто вам продав товар - не продавець за законом про захист прав споживачів", - підкреслює Несмєянов. 

Відомий київський бартендер Костянтин Бойко зі свого боку розповів, що найчастіше підробляють популярні бренди імпортного алкоголю.

"Найпопулярніший, відомий імпортний алкоголь найчастіше і підроблюють. Можна зустріти на ринку і підробки преміальних, і суперпреміальних брендів. Але найчастіше вони через приватні руки перепродуються, перекуповуються - середньостатистичний споживач з ними не стикається. Ось найчастіша підробка - це той алкоголь, який загальновизнаний і загальновідомий ", - зазначив Бойко. 

Доповнення

Раніше УНН підготував прості рекомендації про те, як точно вибрати справжній і якісний коньяк в магазині, а не підробку. Базовими вимогами ще на момент покупки є наявність акцизної марки, надійно закупорена пляшка без дефектів і чиста етикетка без слідів клею. 

Нагадаємо, що українці за пандемічний рік стали пити більше вітчизняного алкоголю через його високу якість та помірну ціну. При цьому попит на імпортний алкоголь впав. Відзначимо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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