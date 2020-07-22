СЕТАМ з 2017 года продал имущества ПриватБанка на более чем 400 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Менее чем за три года Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины продало имущества государственного банка "ПриватБанк" на сумму более 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ", передает УНН.
"Государственное предприятие "СЕТАМ" (Министерство юстиции Украины) начиная с 2017 года реализовало имущество акционерного общества государственного банка "ПриватБанк" на общую сумму 404911833 гривен. Было проведено 261 успешный аукцион. Дополнительно заработано для учреждения - 61003280 грн", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что самым дорогим проданным лотом стала нефтебаза во Львовской области. Она была продана за 31920000 грн. Лотом с наибольшим приростом цены стала нефтебаза в Житомирской области. Она была продана за 21858007, прирост цены составил 620%. Общее повышение цены от начальной по лотам составляет - 15%.
Как сообщалось в УНН, акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн.