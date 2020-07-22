СЕТАМ з 2017 года продал имущества ПриватБанка на более чем 400 млн гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 93579 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107519 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112381 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142665 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113832 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136653 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103183 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102711 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104966 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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СЕТАМ з 2017 года продал имущества ПриватБанка на более чем 400 млн гривен

СЕТАМ з 2017 года продал имущества ПриватБанка на более чем 400 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 22574 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Менее чем за три года Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины продало имущества государственного банка "ПриватБанк" на сумму более 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ", передает УНН.

"Государственное предприятие "СЕТАМ" (Министерство юстиции Украины) начиная с 2017 года реализовало имущество акционерного общества государственного банка "ПриватБанк" на общую сумму 404911833 гривен. Было проведено 261 успешный аукцион. Дополнительно заработано для учреждения - 61003280 грн", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самым дорогим проданным лотом стала нефтебаза во Львовской области. Она была продана за 31920000 грн. Лотом с наибольшим приростом цены стала нефтебаза в Житомирской области. Она была продана за 21858007, прирост цены составил 620%. Общее повышение цены от начальной по лотам составляет - 15%.

Как сообщалось в УНН, акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн.

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