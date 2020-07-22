СЕТАМ з 2017 року продав майна ПриватБанку на понад 400 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. За менш ніж три роки Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України продав майна державного банку "ПриватБанк" на суму понад 400 млн грн. Про це інформує пресслужба ДП "СЕТАМ", передає УНН.
"Державне підприємство "СЕТАМ" (Міністерства юстиції України) починаючи з 2017 року реалізувало майна Акціонерного товариства державного банку "ПриватБанк" на загальну суму 404911833 гривень. Було проведено 261 успішний аукціон. Додатково зароблено для установи — 61003280 грн", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що найдорожчим проданим лотом стала нафтобаза у Львівській області. Вона була продана за 31920000 грн. Лотом з найбільшим приростом ціни стала нафтобаза в Житомирській області. Її було продано за 21858007, приріст ціни склав 620%. Загальне підвищення ціни від початкової по лотам складає — 15%.
Як повідомлялося в УНН, акціонерне товариство державний банк "ПриватБанк" продало через державне підприємство СЕТАМ 25 нафтобаз на близько 100 млн грн.