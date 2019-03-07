Среди военнослужащих в ООС 8% - женщины

По состоянию на январь 2019 года 4% офицеров (полковник, подполковник) составляют женщины. Примерно 8% военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил, являются женщины.



По данным ведомства, в Вооруженных силах Украины работают и служат 57000 женщин. Из них 26 000 военнослужащих-женщины, 3,5 тысячи - офицеры.



Сейчас в ВСУ расширили перечень должностей, на которых могут проходить службу женщины-военнослужащие. Кроме того, с 2019 году женщином позволили вступать в военные лицеи. В частности, в этом году состоится первый набор девушек на обучение в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Напомним, 27 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях".



В Вооруженных силах Украины служит около 30 000 женщин, из них около 3 тысяч - в звании офицера.