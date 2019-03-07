Серед військовослужбовців у ООС 8% - жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Серед військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС), жінки становлять 8%. Про це повідомило Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України у відповіді на запит журналіста УНН.
Станом на січень 2019 року 4% старших офіцерів (полковник, підполковник) складають жінки. Приблизно 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, є жінки.
За даними відомства, у Збройних силах України працюють та служать 57 тисяч жінок. З них 26 тисяч військовослужбовці-жінки, 3,5 тисячі – офіцери.
Наразі в ЗСУ розширили перелік посад, на яких можуть проходити службу жінки-військовослужбовці. Крім того, з 2019 року жінкам дозволили вступати до військових ліцеїв. Зокрема, цього року відбудеться перший набір дівчат на навчання до Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Нагадаємо, 27 жовтня набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях".
У Збройних силах України служить близько 30 тисяч жінок, з них близько 3 тисяч – у званні офіцера.