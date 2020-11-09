Сербия, Албания и Северная Македония подписали меморандум о совместной борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сербия, Албания и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с COVID-19, который предусматривает обмен вакцинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Сербия, Албания и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с COVID-19... Главы государств, правительств и министры здравоохранения трех стран провели видеоконференцию, на которой достигли договоренности о встрече команд экспертов и врачей для внедрения совместных мероприятий для лечения и защиты населения. Такие меры будут способствовать стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меморандум предусматривает также обмен вакцинами и открытие так называемых "зеленых линий" для перевозки больных между тремя странами.
"Главы правительств Сербии и Албании подписали также соглашение о пересечении государственной границы с местными документами, то есть без международных паспортов. Такое соглашение ранее в этом году подписали премьеры Сербии и Северной Македонии", - говорится в сообщении.
Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.