Сербія, Албанія і Північна Македонія підписали меморандум про спільну боротьбу з коронавірусом

"Сербія, Албанія та Північна Македонія підписали меморандум про співпрацю у боротьбі з COVID-19... Глави держав, урядів та міністри охорони здоровʼя трьох країн провели відеоконференцію, на якій досягли домовленості про зустрічі команд експертів й лікарів для запровадження спільних заходів для лікування й захисту населення. Такі заходи сприятимуть стабільності в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що меморандум передбачає також обмін вакцинами й відкриття так званих "зелених ліній" для перевезення хворих між трьома країнами.

"Глави урядів Сербії й Албанії підписали також угоду про перетин державного кордону з місцевими документами, тобто без міжнародних паспортів. Таку угоду раніше цього року підписали премʼєри Сербії та Північної Македонії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.