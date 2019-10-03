Сенцов: Европа должна помнить, что происходит в Украине

"Агрессия против моей страны со стороны России продолжается. Крым и Донбасс-прежнему оккупированы. 86 наших украинцев, в основном, крымских татар находится в России, а как минимум 227 человек, о которых мы знаем, находятся в тюрьмах Донбасса в руках сепаратистов, которых контролирует Россия. Я надеюсь, что работа, которую продолжит Совет Европы будет направлена на освобождение этих людей и на прекращение этого конфликта", - заявил Сенцов.

Режиссер также сообщил, что как и другие не поддерживает возвращение делегации России в ПАСЕ.

"Российские представители возвращаются сюда с видом победителей, которые могут продолжать разговор с Европой, все как бы возвращается к бизнесу, но я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Я надеюсь, что европейцы на этих переговорах тоже ничего не забыли", - сказал Олег Сенцов.

Напомним, Европейский парламент отложил на неопределенный срок церемонию вручения премии Сахарова Олегу Сенцову.