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Сенцов: Европа должна помнить, что происходит в Украине

Киев • УНН

 • 10405 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов во время пресс-конференции в ПАСЕ отметил, что в Европе должны помнить об украинских пленных и заключенных, сообщает УНН.

Сенцов: Европа должна помнить, что происходит в Украине

"Агрессия против моей страны со стороны России продолжается. Крым и Донбасс-прежнему оккупированы. 86 наших украинцев, в основном, крымских татар находится в России, а как минимум 227 человек, о которых мы знаем, находятся в тюрьмах Донбасса в руках сепаратистов, которых контролирует Россия. Я надеюсь, что работа, которую продолжит Совет Европы будет направлена на освобождение этих людей и на прекращение этого конфликта", - заявил Сенцов.

Режиссер также сообщил, что как и другие не поддерживает возвращение делегации России в ПАСЕ.

"Российские представители возвращаются сюда с видом победителей, которые могут продолжать разговор с Европой, все как бы возвращается к бизнесу, но я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Я надеюсь, что европейцы на этих переговорах тоже ничего не забыли", - сказал Олег Сенцов.

Напомним, Европейский парламент отложил на неопределенный срок церемонию вручения премии Сахарова Олегу Сенцову.

Украинские Национальные Новости

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