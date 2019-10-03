Сенцов: Європа має пам’ятати, що відбувається в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Політв'язень Кремля й український режисер Олег Сенцов під час пресконференції у ПАРЄ зазначив, що у Європі мають пам’ятати про українських полонених та ув’язнених, повідомляє УНН.
"Агресія проти моєї країни з боку Росії триває. Крим і Донбас, як і раніше окуповані. 86 наших українців, в основному, кримських татар перебуває в Росії, а як мінімум 227 осіб, про яких ми знаємо, перебувають в тюрмах Донбасу в руках сепаратистів, яких контролює Росія. Я сподіваюся, що робота, яку продовжить Рада Європи буде спрямована на звільнення цих людей та на припинення цього конфлікту", - заявив Сенцов.
Режисер також повідомив, що як й інші не підтримує повернення делегації Росії до ПАРЄ.
"Російські представники повертаються сюди з видом переможців, які можуть продовжувати розмову з Європою, все як би повертається до бізнесу, але я сподіваюся, що це не так. Ми нічого не забули. Я сподіваюся, що європейці на цих переговорах теж нічого не забули", - сказав Олег Сенцов.
Нагадаємо, Європейський парламент відклав на невизначений термін церемонію вручення премії Сахарова Олегу Сенцову.