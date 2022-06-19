Сенаторы США просят директора TikTok пересмотреть российскую "провоенную пропаганду" в приложении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сенаторы-республиканцы обратились к исполнительному директору TikTok Шоу Зи Чу по поводу сообщений о том, что приложение разрешило размещение российского государственного медиаконтента, но запретило другие видео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
“Последние сообщения свидетельствуют о том, что TikTok... позволил российским государственным СМИ наполнять платформу опасной провоенной пропагандой. Ни одна компания не должна оказаться в позиции усиления лжи кремля, которая способствует общественной поддержке войны россии в Украине”, — говорится в заявлении подписанном Стивом Дейнсом, Джоном Корнином, Роджером Викером, Джоном Баррассо, Джеймсом Лэнкфордом и Синтией Ламмис.
Сенаторы подчеркнули, что они “очень обеспокоены” тем, что TikTok “позволяет распространять военную пропаганду среди российской общественности”.
Напомним
Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, а также Twitter Inc. согласились соблюдать более жесткие стандарты Европейского Союза по контролю за публикациями в интернете.