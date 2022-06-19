Сенатори США просять директора TikTok переглянути російську “провоєнну пропаганду” в додатку

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“Останні повідомлення свідчать про те, що TikTok... дозволив російським державним ЗМІ наповнювати платформу небезпечною провоєнною пропагандою. Жодна компанія не повинна опинитися в позиції посилення брехні кремля, яка сприяє громадській підтримці війни росії в Україні”, — йдеться в заяві підписаній Стівом Дейнсом, Джоном Корніном, Роджером Вікером, Джоном Баррассо, Джеймсом Ленкфордом та Синтією Ламміс.

Сенатори наголосили, що вони “дуже стурбовані” тим, що TikTok “дозволяє поширювати воєнну пропаганду серед російської громадськості”.

Нагадаємо

Meta Platforms Inc., якій належать Facebook та Instagram, а також Twitter Inc. погодилися дотримуватися жорсткіших стандартів Європейського Союзу щодо контролю за публікаціями в інтернеті.