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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сенатори США просять директора TikTok переглянути російську “провоєнну пропаганду” в додатку

Сенатори США просять директора TikTok переглянути російську “провоєнну пропаганду” в додатку

Київ • УНН

 • 134745 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сенатори-республіканці звернулися до виконавчого директора TikTok Шоу Зі Чу з приводу повідомлень про те, що застосунок дозволив розміщення російського державного медіаконтенту, але заборонив інші відео. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Останні повідомлення свідчать про те, що TikTok... дозволив російським державним ЗМІ наповнювати платформу небезпечною провоєнною пропагандою. Жодна компанія не повинна опинитися в позиції посилення брехні кремля, яка сприяє громадській підтримці війни росії в Україні”, — йдеться в заяві підписаній Стівом Дейнсом, Джоном Корніном, Роджером Вікером, Джоном Баррассо, Джеймсом Ленкфордом та Синтією Ламміс.

Сенатори наголосили, що вони “дуже стурбовані” тим, що TikTok “дозволяє поширювати воєнну пропаганду серед російської громадськості”.

Нагадаємо

Meta Platforms Inc., якій належать Facebook та Instagram, а також Twitter Inc. погодилися дотримуватися жорсткіших стандартів Європейського Союзу щодо контролю за публікаціями в інтернеті.

Українські Національні Новини

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