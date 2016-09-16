Семь человек пострадали в результате ДТП во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во Львовской области в Городокском районе в результате ДТП пострадали семь человек, которых госпитализировали в центральную районную больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской области.
ДТП произошло в 4:36 в селе Бартатов, автомобиль Volkswagen Transporter T-4 столкнулся с грузовиком Mersedes Atego.
В результате ДТП пострадал водитель Volkswagena и шесть пассажиров, личности которых устанавливаются. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Городокскую ЦРБ.
Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли бы стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены. Причины происшествия - выясняются.