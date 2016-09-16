Семеро людей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Львівщині в Городоцькому районі внаслідок ДТП постраждали семеро людей, яких госпіталізували до центральної районної лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівська область.
ДТП сталася о 04:36 год. в селі Бартатів, автомобіль Volkswagen Transporter T-4 зіткнувся з вантажівкою Mersedes Atego.
Через ДТП постраждав водій Volkswagena та шестеро пасажирів, особи яких встановлюються. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Городоцької ЦРЛ.
Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події — з’ясовуються.