Семенченко вручили уведомление о подозрении

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40500 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58586 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106853 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142688 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194465 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192923 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278770 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326095 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157821 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143125 просмотра

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Семенченко вручили уведомление о подозрении

Семенченко вручили уведомление о подозрении

Киев  •  УНН

 • 20922 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. Сегодня Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения. Об этом Семенченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии .... Суд сегодня в 17:00 Владимирская, 15. Конечно же Печерский”, — написал Семенченко.

Дополнение

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.

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