Сэм Райдер заявил, что Евровидение-2023 остается "украинской вечеринкой"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Британец Сэм Райдер, занявший второе место на Евровидении, напомнил в Instagram фанатам, что конкурс в следующем году будет "украинской вечеринкой", после объявления о том, что он пройдет в Великобритании в 2023 году, пишет УНН.
Цитата
"Привет, друзья, просто пара мыслей. Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем их устроить вечеринку у нас дома", - сказал Райдер в видео в Instagram.
Детали
"Я знаю, как много значил для Калуша и украинской делегации тот факт, что в следующем году оно (Евровидение - ред.) пройдет дома, в Украине", - отметил он.
Британский певец сказал, что у него "тяжело на сердце", зная, что всемирно известный песенный конкурс не может быть проведен в Украине, но сразу добавил, что Великобритания будет частью группы "любящих посредников".
Дополнение
Организаторы, Европейский языковой союз (EBU), ранее решили, что мероприятие не может проводиться в Украине из-за вторжения в РФ.
Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на нынешнем конкурсе в Турине, Италия.