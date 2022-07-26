Сэм Райдер заявил, что Евровидение-2023 остается "украинской вечеринкой"

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"Привет, друзья, просто пара мыслей. Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем их устроить вечеринку у нас дома", - сказал Райдер в видео в Instagram.

Детали

"Я знаю, как много значил для Калуша и украинской делегации тот факт, что в следующем году оно (Евровидение - ред.) пройдет дома, в Украине", - отметил он.

Британский певец сказал, что у него "тяжело на сердце", зная, что всемирно известный песенный конкурс не может быть проведен в Украине, но сразу добавил, что Великобритания будет частью группы "любящих посредников".

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное SAM RYDER (@samhairwolfryder)

Дополнение

Организаторы, Европейский языковой союз (EBU), ранее решили, что мероприятие не может проводиться в Украине из-за вторжения в РФ.

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на нынешнем конкурсе в Турине, Италия.