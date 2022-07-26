Сем Райдер заявив, що Євробачення-2023 залишається "українською вечіркою"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Британець Сем Райдер, який посів друге місце на Євробаченні, нагадав в Instagram фанатам, що конкурс наступного року буде "українською вечіркою", після оголошення про те, що він пройде у Великій Британії у 2023 році, пише УНН.
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"Привіт, друзі, просто пара думок. Це українська вечірка, ми просто запрошуємо їх влаштувати вечірку у нас удома", - сказав Райдер у відео в Instagram.
Деталі
"Я знаю, як багато означав для Калуша та української делегації той факт, що наступного року воно (Євробачення - ред.) пройде вдома, в Україні", - зазначив він.
Британський співак сказав, що у нього "важко на серці", знаючи, що всесвітньо відомий пісенний конкурс не може бути проведений в Україні, але одразу додав, що Велика Британія буде частиною групи "люблячих посередників".
Доповнення
Організатори, Європейський мовний союз (EBU), раніше вирішили, що захід не може проводитися в Україні через вторгнення рф.
Український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на цьогорічному конкурсі в Турині, Італія.