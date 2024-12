Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Американская певица Селена Гомес и Бенни Бланко помолвлены.

Об этом звезда написала в своем Instagram, сообщает Vogue, пишет УНН.

Детали

«Всегда начинается сейчас», - написала Селена Гомес в своем посте с кольцом в Instagram.

Селена Гомес и Бенин Бланко публично вместе с декабря 2023 года. Также они имеют много хитов, над которыми молодожены работали вместе: Бланко продюсировал песни Гомеса «Same Old Love» и «Kill Em with Kindness» в 2015 году, а также «Trust Nobody» в 2016 году. Следующее крупное сотрудничество было над песней 2019 года «I Can't Get Enough» с J Balvin и Тайни. В 2023 году Бланко также выпустил свой сингл «Single Soon».

Как-то в интервью с Vanity Fair, певица сказала, что они с хитмейкером не спешили жениться.

Мы всегда заботимся о том, чтобы защищать то, что имеем, но правил нет. [Я хочу, чтобы он всегда был собой. Я всегда хочу быть собой - сказала она.

Напомним,

