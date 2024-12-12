Селене Гомес сделали предложение - Vogue
Киев • УНН
Американская певица Селена Гомес обручилась с продюсером Бенни Бланко. Пара, которая публично вместе с декабря 2023 года, имеет общую историю сотрудничества над несколькими хитами.
Американская певица Селена Гомес и Бенни Бланко помолвлены.
Об этом звезда написала в своем Instagram, сообщает Vogue, пишет УНН.
Детали
«Всегда начинается сейчас», - написала Селена Гомес в своем посте с кольцом в Instagram.
Селена Гомес и Бенин Бланко публично вместе с декабря 2023 года. Также они имеют много хитов, над которыми молодожены работали вместе: Бланко продюсировал песни Гомеса «Same Old Love» и «Kill Em with Kindness» в 2015 году, а также «Trust Nobody» в 2016 году. Следующее крупное сотрудничество было над песней 2019 года «I Can't Get Enough» с J Balvin и Тайни. В 2023 году Бланко также выпустил свой сингл «Single Soon».
Как-то в интервью с Vanity Fair, певица сказала, что они с хитмейкером не спешили жениться.
Мы всегда заботимся о том, чтобы защищать то, что имеем, но правил нет. [Я хочу, чтобы он всегда был собой. Я всегда хочу быть собой
Напомним,
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за себя, опубликовав видео в свадебном платье. Это произошло после ее развода с Сэмом Асгари, который был финализирован в этом году после 14 месяцев брака.