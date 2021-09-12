Секретарь СНБО заявил, что Украина эвакуирует всех желающих украинцев из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина обязательно заберет всех своих граждан из Афганистана - пока 159 украинцев хотят покинуть страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
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“Мы обязательно заберем всех наших граждан из Афганистана. Как это будет, какие это будут рейсы, каким образом это будет происходить? На сегодня 159 граждан хотят покинуть эту страну. Мы сделаем так, что они должны быть дома”, — сказал Данилов.
Контекст
Ранее и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание уехать.
Украина осуществила в общей сложности шесть авиарейсов для эвакуации людей из Афганистана, вывезя около 160 граждан Украины, а также граждан других государств. Как объясняли украинские чиновники, не все украинцы успевали добраться на аэродром, поэтому самолеты эвакуировали и других людей. Последние три из этих рейсов вылетели из Кабула 28 августа и прибыли в Киев утром 29-го.